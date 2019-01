Zeedijk bij Moddergat bezaaid met piepschuim

Publicatie: wo 02 januari 2019 10.50 uur

MODDERGAT - De zeedijk bij Moddergat is bezaaid met stukken piepschuim. Het tafereel van de honderden stukken piepschuim werd in de ochtend ontdekt. Het piepschuim ligt over een breedte van 3.5 km aan de binnenkant van de dijk tussen Paesens en Nes. Tussen het vissershuisje en het garnalenfabriekje ligt het meeste piepschuim. Het piepschuim deed dienst als verpakkingsmateriaal. Aan de zeekant ligt nauwelijks piepschuim.

Het piepschuim is waarschijnlijk afkomstig van een containerschip dat vannacht 30 containers heeft verloren. Op de eilanden Terschelling en Vlieland spoelden woensdag ook containers en goederen (speelgoed en auto-onderdelen) aan. In de Noordzee zouden verder ook nog diverse goederen drijven die mogelijk nog aanspoelen.

De politie laat weten dat drie van de containers organisch peroxide in poedervorm bevat. Het is nog niet duidelijk of deze containers inmiddels aan land zijn. De politie waarschuwt om er niet aan te komen en de politie of brandweer te alarmeren als de containers worden aangetroffen.

