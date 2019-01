Raam bestelbus kapot door vuurwerk

Publicatie: wo 02 januari 2019 09.57 uur

KOLLUM - Door vuurwerk is een raam van een bestelbus / camper aan diggelen gegaan in Kollum. Het incident vond om 20.05 uur plaats op nieuwjaarsdag. De bestelbus stond geparkeerd aan de Eysingalaan in Kollum.

Op de bestelbus zijn restanten kruit aanwezig en de eigenaar heeft bij de politie aangifte gedaan. Er is een beloning voor de gouden tip.