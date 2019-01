Nieuwjaarsduik in Dokkum

Publicatie: di 01 januari 2019 18.55 uur

DOKKUM - Ook in Dokkum was er op nieuwjaarsdag een nieuwjaarsduik. Deze werd gehouden bij café De Lantaarn aan de Van Kleffensstraat in Dokkum.

Naast het café was een groot luchtkussen opgesteld die was ingesmeerd met zeep. Na het beklimmen van het luchtkussen lieten de deelnemers zich in het waterbad beneden plonssen. Naast het personeel van het café deden ook diverse cafébezoekers mee.

