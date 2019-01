Woninginbraken in Dokkum en Hurdegaryp

Publicatie: di 01 januari 2019 16.30 uur

DOKKUM - Op Oudejaarsdag vonden er in Dokkum en Hurdegaryp vier woninginbraken plaats. Bij een inbraak aan de Kobbe in Dokkum werd geld ontvreemd. Men wist binnen te komen door een raam te forceren. Deze inbraak vond plaats in de namiddag of avond. In hetzelfde tijdsbestek werd tevens een woning aan de Mearsloatswal bezocht. Ook hier werd een raam opengebroken en vervolgens werden er sieraden en geld buitgemaakt.

Bij een woning aan de Zwaan in Dokkum werd een poging tot inbraak gedaan. Een jeugdig persoon werd bij het huis overlopen.

In de vroege avonduren van Oudejaarsdag werd verder ingebroken in een woning aan de Sinderhoven in Hurdegaryp. Er werd een raam opengebroken om binnen te komen. Een telefoon, geld en sieraden werd gestolen.