Inbreker overlopen en opgepakt in Eastermar

Publicatie: di 01 januari 2019 16.25 uur

EASTERMAR - Op Oudejaarsdag werd er ingebroken in een woning aan de Tije Tolstraat in Eastermar. De inbreker werd overlopen en kon later door de politie worden aangehouden.

Het gaat om een 21-jarige inwoner van een dorp in de gemeente Achtkarspelen. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het bureau voor verhoor.