Insluiping en inbraak in Burgum

Publicatie: di 01 januari 2019 16.16 uur

BURGUM - Vorige week vonden er een insluiping en inbraak plaats in Burgum. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Vrijdagmiddag vond de insluiping plaats in een woning aan de Elingsloane. Er werden sieraden gestolen uit het huis.

Op zaterdag werd er rond 12.00 uur ingebroken in een woning aan de Kloosterlaan in Burgum. Het ging om een leegstaand huis. Bij deze inbraak zou niets buitgemaakt zijn. Beide keren is er aangifte bij de politie gedaan.