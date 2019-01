Record aantal Nieuwjaarsduikers Ameland

Publicatie: di 01 januari 2019 15.30 uur

HOLLUM - De vijftiende Amelander Nieuwjaarsduik had een record aantal deelnemers van 407. De temperatuur van het Noordzeewater van het Amelander Gat is momenteel 7,4 graden. Honderden mensen stonden om 11.00 uur warm aangekleed aan de zijlijn de duik te aanschouwen. Er waren zoveel mensen naar het badstrand gekomen dat de auto's tot aan de vuurtoren langs de Oranjeweg stonden.

Sinds 2005 organiseert het organisatiebureau Ameland Actief uit Ballum de Nieuwsjaarsduik op Ameland.

De Amelander Nieuwjaarsduik is de vroegste duik van het land. De duikers zijn te herkennen aan de lekkere warme muts. Dat is op een zwempak na het enige kledingstuk dat mee het water in gaat. Na afloop is er warme snert en warme worst.