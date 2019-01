Vier inbraken tijdens jaarwisseling in Drachten

Publicatie: di 01 januari 2019 14.25 uur

DRACHTEN - Tijdens de jaarwisseling is er viermaal ingebroken in een woning in Drachten. De inbraken aan de Fabriciuslaan, de Jansoniusstraat en de Leppa vonden plaats tussen ongeveer 15.00 uur en 1.30 uur in de nacht. Tussen 19.30 uur en 2.00 uur werd er verder ingebroken op de Bouriciuslaan.

Bij alle inbraken zijn sieraden weggenomen. De politie heeft de inbraken in onderzoek.