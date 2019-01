Boot uitgebrand in Drachtstervaart

Publicatie: di 01 januari 2019 10.57 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest tijdens de jaarwisseling om 2.12 uur uitrukken voor een brandende boot in de Drachtstervaart. De boot was in brand gevlogen nadat iemand een vuurton in de boot had gegooid.

Vanaf het Moleneind ZZ heeft de brandweer de brandende boot geblust.