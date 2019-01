Schoonmaakbedrijf Kuipers: begrip in de regio

Publicatie: di 01 januari 2019 10.40 uur

KOOTSTERTILLE - Op 1 januari 2019 bestaat Schoonmaakbedrijf Kuipers 30 jaar. Reden voor een feestje en om de ondernemer, Bouke Kuipers, in de schijnwerpers te zetten. Op z'n 24e is Bouke Kuipers gestart met zijn onderneming. Eerst vanuit huis, als glazenwasser voor particulieren en bedrijven.

Al snel na de start kwamen de eerste aanvragen binnen voor algemeen schoonmaakwerk. In de afgelopen 30 jaar heeft Bouke Kuipers zijn bedrijf steeds verder uitgebreid. In het jaar 2000 werd de huidige locatie op het industrieterrein Oastkern te Kootstertille betrokken: een ruime bedrijfsloods met een representatieve kantoorruimte, zodat de onderneming verder kon groeien.

Bouke Kuipers is altijd blijven investeren in zijn onderneming: de afgelopen maand is nog weer een hypermoderne hogedrukspuit in gebruik genomen. De hogedrukspuiten worden met name ingezet in de industriële reiniging waarbij gedacht kan worden aan de schoonmaak van fabrieken, machines, installaties en transportmiddelen.

Verschillende industriële bedrijven uit de regio en daarbuiten, maken al vele jaren tot grote tevredenheid gebruik van de diensten van Schoonmaakbedrijf Kuipers. De hogedrukspuiten worden ook ingezet bij de verwijdering van graffiti en lijmresten op gebouwen. Gemeenten, woningbouwverenigingen en vervoerbedrijven (bushokjes) hebben regelmatig met deze problemen te maken. Schoonmaakbedrijf Kuipers zorgt ervoor dat alles er weer netjes uit ziet.

Kwaliteit in de uitvoering van de werkzaamheden staat voorop. Dat begint uiteraard bij gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Jaarlijks wordt het personeel bijgeschoold op het gebied van veiligheid door het volgen van onder andere VCA-cursussen. Bouke Kuipers zorgt ervoor dat het gebruikte materieel in perfecte conditie is door periodiek onderhoud en op tijd investeren in nieuwe apparatuur.

Schoonmaakbedrijf Kuipers is van alle markten thuis, maar heeft zich de afgelopen jaren met name weten te onderscheiden in de industriële reiniging, waaronder verschillende zuivelfabrieken. Er werken zo'n 50 medewerkers bij het schoonmaakbedrijf. Zij houden zich dagelijks bezig met de schoonmaak van kantoren, scholen, glazenwassen en industrieel reinigingswerk.

Ook in de particuliere markt is de onderneming actief met riool- en afvoerontstoppingen en sinds enige tijd ook met het schoonmaken van zonnepanelen. Bouke Kuipers kijkt tevreden terug op 30 jaar Schoonmaakbedrijf Kuipers en is nog vol energie en vertrouwen voor de toekomst. Er is veel veranderd in de afgelopen jaren, maar één ding is gelijk gebleven: de kwaliteit van de dienstverlening door Schoonmaakbedrijf Kuipers blijft van het hoogste niveau.