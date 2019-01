58 vuurwerkslachtoffers in Friesland

LEEUWARDEN - In totaal moesten de Friese ziekenhuizen tijdens de jaarwisseling 13 mensen behandelen die gewond waren geraakt door vuurwerk. Bij Morra kwam een 41-jarige man uit Morra om het leven door het vuurwerkgeweld. Bij de afdelingen van de Dokterswacht meldden zich 45 slachtoffers (23 in de avond en 22 in de nacht).

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten behandelde één vuurwerkslachtoffer en verder moesten drie mensen behandeld worden vanwege alcoholvergiftiging. Bij MCL Leeuwarden meldden zich 6 vuurwerkslachtoffers en was er sprake van één alcoholintoxicatie. Bij het MCL was bovendien de sfeer richting hulpverleners soms grimmig.