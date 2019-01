Frijsteat haalt Formule 1 auto's naar Drachten

Publicatie: di 01 januari 2019 09.55 uur

DRACHTEN - Het specialisme van Frijsteat Folgeren zijn grote klussen. Deze keer pakt de oudejaarsploeg groots uit door twee Formule 1 auto's naar Drachten te halen. Het tafereel bij Vreewyk is aangevuld met een finish-vlag en plaatsnaamborden van Assen en Zandvoort.

De Frijsteat wil de eerste Grand Prix van Nederland in Drachten houden. Daarna geven de ploeg het stokje over aan Assen. Op deze wijze wordt het in elk geval in het noorden van Nederland georganiseerd. Het is opvallend dat de eigenaar van de auto's zich nog niet gemeld heeft. Blijkbaar worden ze niet gemist. Ze zijn uit Duitsland gehaald. De finish-vlag is de echte vlag van TT Assen.

