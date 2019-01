Nijega 'stunt' met zorg

Publicatie: di 01 januari 2019 09.52 uur

NIJEGA - De oudejaarsploeg van Nijega heeft op nieuwjaarsdag het thema zorg gekozen. In het begin van het dorp staat een zelf 'beplakte' ambulance omringd met borden. Ze laten weten dat het verkeerd zou gaan met de zorg in Nederland. Daarbij wordt onder andere het ziekenhuis aangehaald dat failliet is gegaan in 2018.

