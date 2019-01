Forse brand op balkon van woning in Dokkum

Publicatie: di 01 januari 2019 09.29 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest tijdens de jaarwisseling om 4.34 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Hantumerweg in Dokkum. Er was brand uitgebroken op het balkon van het huis.

De bewoner heeft samen met de hulpdiensten het vuur geblust. De brandweer van Dokkum heeft de brand verder geblust en een nacontrole uitgevoerd.