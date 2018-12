Geen vuurwerk boven Morra/Lioessens

Publicatie: di 01 januari 2019 01.02 uur

MORRA - Tijdens de jaarwisseling bleef de lucht donker boven de dorpen Morra en Lioessens. De beide dorpen zijn in diepe rouw gedompeld na het vreselijke vuurwerkongeluk welke op Oudejaarsdag plaatsvond in een weiland aan de Achterwei in Morra.

De straten in beide dorpen bleven na twaalf uur leeg. Ook bij de verzamelplek van beide dorpen bij de brandbult op de kruising Moarsterwei met de Munewei was het stil.

Ook in de omliggende dorpen was het buitengewoon rustig op straat.