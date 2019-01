Zwaargewonde (26) bij ongeval op WÃ¢ldwei

Zwaargewonde (26) bij ongeval op Wâldwei

Publicatie: ma 31 december 2018 21.50 uur

DRACHTEN - Op de Wâldwei (N31) ter hoogte van Drachten is een auto van de weg geraakt en tegen een boom gereden. De 26-jarige bestuurder uit Emmenwerd door de klap uit het voertuig geslingerd. Het slachtoffer is zwaargewond met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis UMCG in Groningen.

De hulpdiensten werden om 21.24 uur gealarmeerd. Naast de politie en ambulance kwam tevens de brandweer van Drachten ter plaatse om hulp te verlenen. Het betrof een eenzijdig ongeval.

