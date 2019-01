Dode (41) door vuurwerk in Morra

Publicatie: ma 31 december 2018 20.45 uur

MORRA - In een weiland aan de Achterwei in Morra is op Oudejaarsavond een 41-jarige man uit Morra om het leven gekomen. De politie heeft bevestigd dat zijn overlijden het gevolg was van vuurwerk.

Het incident vond even voor 20.00 uur plaats in het weiland en naast de politie kwamen twee ambulances ter plaatse. Alle hulp mocht niet meer baten en het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen. Volgens omstanders ging het incident gepaard met een enorme knal.

De politie heeft de omgeving afgezet in verband met het onderzoek.