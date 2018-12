Boot uitgebrand in de Ryptsjerkster feart

Publicatie: ma 31 december 2018 20.37 uur

RYPTSJERK - Op Oudejaaravond is er een boot uitgebrand in de Ryptsjerkster feart in het haventje langs de Westerdijk bij Ryptsjerk. Voorbijgangers sloegen alarm toen ze de brand ontdekten. De brandweer van Gytsjerk kwam ter plaatse om de brand te blussen. Het was nog een lastige klus omdat er vermoedelijk gasflessen aan boord waren die het vuur aanwakkerden. De boot is in zijn geheel uitgebrand.

Een getuige zag tijdens de brand iemand het parkeerterrein van de Ryptsjerksterpolder verlaten. De politie vraagt eventuele getuigen die hier mee van weten zich te melden. De oorzaak van de brand is onbekend.