Carbidschieten voor het laatst in Kollumerland

Publicatie: ma 31 december 2018 19.31 uur

KOLLUM - In Kollum waren op verschillende plaatsen carbidploegen actief met melkbussen.

In Westergeest lagen in een weiland bij de brug 75 melkbussen. Veel mensen uit de wijde omgeving kwamen een kijkje nemen, het was hier net als op de andere plaatsen gezellig druk.

In een weiland aan de Foijingaweg in Kollumerpomp werd ook geknald met melkbussen. Er lagen 20 melkbussen op een rij, hierbij had de jeugd het gezellig gemaakt met een partytent en muziek. Veel inwoners van het dorp kwamen even kijken.

Ook in Burum was de oudejaarsploeg bezig met carbid schieten, op het sportveld met zo’n 20 melkbussen, ook hier stond een partytent waar iedereen een lekkere snack konden krijgen.

Aan de Foarwei in Kollumerzwaag werd in een weiland ook volop geknald met melkbussen. Veel inwoners van het dorp kwamen even kijken.

