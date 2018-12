Bestuurder belandt met auto in de sloot

Publicatie: ma 31 december 2018 18.22 uur

SURHUISTERVEEN - Een automobilist is oudjaarsdag aan het eind van de middag met zijn auto in de sloot belandt naast de N358 onder Koartwâld. De automobilist kwam vanaf de Skieding en reed richting de rotonde bij Surhuisterveen. Door onbekende oorzaak raakte de auto in de berm. Na een stuurcorrectie belandde hij op de andere weghelft en raakte in de sloot.

De bestuurder kon zelfstandig uit de zwaar beschadigde auto klimmen. Hij was met de schrik vrijgekomen. De auto is door een trekker uit de sloot getrokken zodat de berger hem mee kon nemen. De politie kwam ter plaatse om de aanrijding af te handelen.

