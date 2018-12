Carbidschieters los in Smallingerland

Publicatie: ma 31 december 2018 16.36 uur

DRACHTEN - Ook dit jaar waren de carbidschieters in Drachten en omstreken actief.

Om 10:00 uur werden de eerste schoten gelost op de Jelle Plantingastraat. Een kleine twintig carbidschieters trokken veel bekijks. In Rottevalle waren ze met twee giertanken en 20 melkbussen aan het schieten. Dit was te horen in de wijde omtrek. Het bleef nog lang onrustig in Smallingerland.

