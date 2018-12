Tegemoetkomende auto's in botsing in Twijzel

Publicatie: ma 31 december 2018 16.28 uur

TWIJZEL - Op de doorgaande weg (N355) van Twijzel zijn op Oudejaarsdag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een Seat Leon reed over de Optwizel richting Kootstertille en kwam op de andere weghelft terecht. Een botsing met de tegemoetkomende auto was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De betrokkenen zijn opgevangen door omwonenden en uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

