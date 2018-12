Autoruit eruit door vuurwerk in Dokkum

Publicatie: ma 31 december 2018 15.45 uur

DOKKUM - Een VW Lupo is op Oudejaarsdag zwaarbeschadigd door vuurwerk. De achterruit van het voertuig ging in duizend stukjes door vermoedelijk het aflaten van zwaar vuurwerk. Het incident vond plaats tussen 8.00 uur en 13.00 uur. De auto stond geparkeerd in het Panwurk aan de Hantumerweg in Dokkum.

De eigenaresse van het voertuig hoopt dat de dader(s) zich snel melden en doet een oproep op Facebook. De dader zou op camerabeelden te zien zijn.