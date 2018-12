Auto's in botsing na uitwijkmanoeuvre

Publicatie: ma 31 december 2018 15.20 uur

SURHUISTERVEEN - Bij een ongeval op het Koartwâld in Surhuisterveen is op Oudejaarsdag de bestuurster van een VW Up gewond geraakt. Ze kwam in botsing met een Citroën Berlingo (mmbs) die op haar weghelft reed. De bestuurder van dit voertuig moest uitwijken voor de bestuurder van een VW Golf die voor hem reed en plotseling hard remde. De twee zouden op dat moment onmin met elkaar hebben gehad.

Zowel de politie, brandweer als ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De vrouw in de VW Up raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

