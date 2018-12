Drachtster (57) mishandeld in zijn woonplaats

Publicatie: ma 31 december 2018 11.15 uur

DRACHTEN - Een 57-jarige man uit Drachten is zondagavond in zijn woonplaats mishandeld. De mishandeling werd rond 22.30 uur gefilmd door een getuige. Dankzij een goede beschrijving van de daders wist de politie even later twee verdachten aan te houden op het Raadhuisplein. Het gaat om een 15-jarige en 17-jarige Drachtster. Het tweetal is overgebracht naar het bureau.

Het slachtoffer liep onder andere een hoofdwond op. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.