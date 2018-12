Negen vuurwerkvrije zones in Drachten

Publicatie: ma 31 december 2018 10.33 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland hanteert dit jaar negen vuurwerkvrijer zones. In deze gebieden is het verboden vuurwerk af te steken.

Ook dit jaar worden in Smallingerland geen brandbulten toegestaan. Deze maatregel is voortgekomen uit de schade die op sommige plekken is ontstaan door brandbulten. Voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wordt hierop gecontroleerd.

De vuurwerkvrije zones zijn: