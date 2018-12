Echtpaar belandt met auto in sloot bij Engwierum

Publicatie: zo 30 december 2018 17.26 uur

ENGWIERUM - Op de Saatsenwei tussen Engwierum en Ezumazijl is zondagmiddag een voertuig te water geraakt. Er zaten twee personen in de auto. Het echtpaar afkomstig uit België kwam vanaf Dokkumer Nieuwe Zijlen en reed in de richting van Anjum.

Door onbekende oorzaak kwam de bestuurder met de auto in de berm terecht en verloor de macht over het stuur. De auto belandde in de sloot. Het echtpaar kon zelf uit de auto komen. Het ambulance personeel heeft het Belgisch echtpaar onderzocht, ze raakten niet gewond, maar liepen wel een nat pak op.

De politie heeft tijdens het afhandelen van het ongeval een rijbaan afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.

FOTONIEUWS