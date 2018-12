Twee inbraken zonder buit in Beetsterzwaag

Publicatie: zo 30 december 2018 16.50 uur

BEETSTERZWAAG - Tweemaal is er zaterdag ingebroken in Beetsterzwaag. Tussen 13.30 uur en 21.00 uur was het raak bij een woning op het Kerkepad Oost in Beetsterzwaag. Tussen 18.30 uur en 22.00 uur was er een woninginbraak op De Wissel in Beetsterzwaag.

Beide bewoners deden aangifte bij de politie. In beide gevallen was er volgens de politie geen buit.