Waterstoring gaat aan WÃ¢ldNet-regio voorbij

Waterstoring gaat aan WâldNet-regio voorbij

Publicatie: zo 30 december 2018 14.34 uur

BURGUM - In tegenstelling tot berichten in de media is Friesland niet in zijn geheel de dupe van een waterstoring. Bij huishoudens van Beetsterzwaag tot ver boven Dokkum komt er gewoon water uit de kraan. De storing is vooral gaande in het zuidwesten van Friesland. Ook in Leeuwarden schijnt men een iets verminderde druk op de waterleiding waar te nemen. Vitens is bezig om het probleem op te lossen.

In de zuidwesthoek zijn huishoudens afhankelijk van het pompstation in Spannenburg en daar werd de waterstoring veroorzaakt door een stroomstoring. De andere pompstations (Noardburgum, Terwisscha en Oldeholtpa) kunnen heel Friesland waarschijnlijk niet bedienen. Dit is de reden dat een deel van de huishoudens in het genoemde gebied nu zonder leidingwater zitten.

De eerste storing was rond 10.30 uur en werd rond het middaguur opgelost. Aan het begin van de middag ontstond er opnieuw een storing.