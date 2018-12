Ovenbrand in woning aan Beyertstrjitte in Holwerd

Publicatie: zo 30 december 2018 11.31 uur

HOLWERD - Zondagmorgen rond tien voor elf is er brand ontstaan in een woning aan de Beyertstrjitte in Holwerd.

Naast de politie kwam ook de brandweer van Ternaard met de tankautospuit ter plaatse. In de keuken bleek een oven, die door de bewoner op voorverwarmen was gezet, vlam te hebben gevat.

De brandweer wist met een straal hoge druk de brand snel te blussen en ventileerde de woning.

