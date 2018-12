Carbid-tent schiet tiental meters door de lucht

Publicatie: zo 30 december 2018 11.24 uur

HARKEMA - Een deceptie voor het Harkemaster Carbidteam deze zondagochtend. Door de harde wind is zaterdagnacht de grote tent aan de Wide Pet een tiental meters door de lucht gevlogen. De omgewaaide tent bij de ijsbaan werd zondagochtend ontdekt. Door de kracht viel ook een tafel om.

In de ochtend is het carbidteam gelijk aan de slag gegaan om de schade te herstellen en de tent weer op te bouwen.

De tent stond rond het middaguur weer overeind. Iedereen is op Oudejaarsdag welkom bij het carbidschieten in Harkema. Er is live-muziek aanwezig.