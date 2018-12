Twee inbrekers overlopen in Drachten

Publicatie: zo 30 december 2018 10.54 uur

DRACHTEN - Twee inbrekers zijn zaterdagavond overlopen door een oplettende buurman. De mannen werden om 20.50 uur gezien op de Gerben Sondermanstraat in Drachten. De buurman betrapte het duo en de mannen renden weg in de richting van het zwembad.

De politie is ingeschakeld en deze heeft een getuigenoproep gedaan. Het gaan om twee mannen tussen de 30 en 35 jaar oud. Eén inbreker had een donkere huidskleur en de andere had een Oost-Europees uiterlijk. Mensen die iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.