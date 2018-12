Droge en nevelige jaarwisseling verwacht

Publicatie: zo 30 december 2018 10.40 uur

DRACHTEN - Tijdens de jaarwisseling is het zacht en blijft het droog. Wel kan het door het vuurwerk flink nevelig worden waardoor lokaal het zicht slecht kan zijn. Rond middernacht is het een graad of 9.

Op de eerste dag van 2019 kan wat lichte regen vallen en wordt het 10 graden. De nieuwjaarsduiken houden het 's middags overwegend droog. Er staat een stevige wind en daardoor is het voor het gevoel behoorlijk fris wanneer je uit het water komt.



Oudejaarsdag wordt bovendien een grijze dag omdat we de zon nauwelijks krijgen te zien. Het blijft wel droog en het wordt 9 à 10 graden.