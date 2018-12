22-ste Nijjiersrevu in Kootstertille

Publicatie: za 29 december 2018 22.31 uur

KOOTSTERTILLE - Zaterdag vond in MFA Tillehûs de première plaats van de Nijjiersrevu 2019 “Wannear, wêrom, wêrhinne”. De revue gaat over keuzes waar wij voor komen te staan in ons leven: wat wil ik worden, welke kleren doe ik aan,waar gaan we heen met vakantie, waar stem ik op enz.

Voor een goed bezette zaal liet de Revuploech Koatstertille met zang, dans en sketches zien dat er voor bijna elke keuze een oplossing bestaat.

Net als in voorgaande jaren schotelden de schrijvers Geert Hager, Andries Hovinga en Douwe Wobbes het publiek een show vol humor voor,daarbij ondersteund door muziek van Tseard Nauta, muzikale leiding van Lysbeth Riemersma en koreografie van Amarins Kuipers. De regie is in handen van Tineke Nicolai,, bijgestaan door Kaatsje Zwaagstra en Tineke Wobbes.



De Nijjiersrevu wordt nog 5 keer uitgevoerd op: 4, 5, 11,12 en 19 januari (uitverkocht).

