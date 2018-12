Brievenbussen opgeblazen in Drachten

Papiercontainer uitgebrand in Drachten

Geld en sieraden buit bij inbraak in Drachten

Drugsboerderij in Suwâld staat te koop

Supermarkt in Drachten ontruimd

Vuurwerk zet kledingcontainer in brand

Bankje in brand gezet in Gorredijk

Brand in stopcontact op woonboot in Drachten

Inbraakgolf op Eerste Kerstdag in Dokkum

Drie crossmotoren gestolen uit schuur in Drachten

Sieraden gestolen bij inbraak in Bakkeveen