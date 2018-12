Voorverkoop Oerrock 2019 start op 9 januari

Publicatie: vr 28 december 2018 18.45 uur

URETERP - In het hemelvaartweekend van 2019 staat de 20e editie van Oerrock op het programma. De line-up van het driedaagse Ureterper festival wordt op 9 januari bekend gemaakt. Tevens start ook dan de online voorverkoop om 8.00 uur.

Oerrock hanteert net als andere jaren een aantrekkelijke prijsvoering. Een kaartje kost slechts € 38,50 en daarmee is de entree voor de openings- en slotavond betaalt. Wie op de speciale voorverkoopdag tijdens de finale van de Play-Offs op 23 maart in MFC De Wier in Ureterp een passe-partout koopt, is 25 euro kwijt. De vrijdagavond blijft gratis.

Met meer dan 32.000 bezoekers, zomerse temperaturen en natuurlijk een geweldige line-up met o.a. namen als Anouk en Chef‘Special was de editie van 2018 een groot succes. Het bestuur van Oerrock zit op dit moment in de afrondende fase van de programmering voor het komende festival dat ook weer bijzonder lijkt te worden.