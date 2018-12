Drugsboerderij in SuwÃ¢ld staat te koop

Drugsboerderij in Suwâld staat te koop

Publicatie: vr 28 december 2018 11.15 uur

SUWâLD - De boerderij aan de Aldemiede in Suwâld, die in het verleden werd gebruikt voor hennepteelt en een xtc-lab, staat te koop. De vraagprijs is 350.000 euro. De boerderij werd regionaal bekend nadat er in 2013 een hennepkwekerij werd ontdekt in de stal en gierput. In 2017 werd door de politie in een bijgebouw een xtc-lab aangetroffen.

De eigenaar van de boerderij werd dit jaar door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 30 dagen cel. Deze straf was voor het bezit van een hennepkwekerij van 77 planten. Tijdens de rechtszaak kon niet bewezen worden dat hij op de hoogte was van het drugslab. Hij kon niet als medepleger worden aangemerkt en werd hiervoor vrijgesproken.