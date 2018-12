Supermarkt in Drachten ontruimd

Publicatie: do 27 december 2018 21.46 uur

DRACHTEN - Een supermarkt aan de Stationsweg in Drachten is donderdagavond enige tijd ontruimd geweest. Er was een gaslucht geroken en uit voorzorg werd het hele pand ontruimd.

De winkel was al gesloten. Het personeel dat op dat moment in de winkel aanwezig was is naar buiten begeleid. De brandweer heeft metingen verricht in de supermarkt, maar heeft niks gemeten. Ook werden in de appartementen boven de supermarkt metingen verricht.