Bewoner door brandweer uit woning gered

Publicatie: do 27 december 2018 21.39 uur

APPELSCHA - Aan de Steegde in Appelscha heeft de brandweer donderdagavond een persoon uit een woning gered. Deze persoon was boven in de slaapkamer, terwijl op de beneden verdieping rookontwikkeling was.

Het slachtoffer is door de brandweer met een ladder uit de woning gehaald. Daarna heeft het ambulancepersoneel zich over deze persoon ontfermd en meegenomen naar het ziekenhuis. Na de reddingsactie heeft de brandweer de brand op de benedenverdieping geblust.

