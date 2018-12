Vuurwerk zet kledingcontainer in brand

Publicatie: do 27 december 2018 18.29 uur

METSLAWIER - De brandweer van Anjum moest donderdagmiddag uitrukken voor een brand in een kledingcontainer in Metslawier.

Iets voor drie uur kreeg de brandweer de melding dat er op de Singel in Metslawier een kledingcontainer in de brand stond. De brandweer van Anjum heeft via de twee openingen de helft van de voorraad water van de tankautospuit naar binnen gespoten, waardoor de brand geblust werd.

Het naar binnen gooien van vuurwerk in de container is de oorzaak van de brand geweest.

