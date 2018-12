5 gouden tips om te besparen op je zorgverzekering

Publicatie: do 27 december 2018 10.20 uur

LEEUWARDEN - De zorgverzekering wordt in 2019 zo’n 80 euro per persoon duurder. Daarnaast nemen de prijsverschillen tussen verzekeringen onderling alleen maar toe. De kans is ook groot dat je huidige verzekering helemaal niet meer bij je past. Kortom, genoeg reden om je zorgpolis nog voor het einde van het jaar onder de loep te nemen.

Het is namelijk nog maar enkele dagen mogelijk om van zorgverzekering over te stappen voor 2019.

Om bij dit proces te helpen, heeft Zorgwijzer vijf gouden tips:

1. Wees beducht op collectieve kortingen

Veel zorgverzekeraars proberen nieuwe klanten te lokken en bestaande klanten vast te houden door een collectieve korting te geven op de basis- en aanvullende verzekering.

Maar let op: een collectieve zorgverzekering is meestal niet voordeliger is dan een individuele verzekering. Dat blijkt uit het consumentenprogramma Radar: de collectieve korting die wordt gegeven, is een sigaar uit eigen doos. Ondanks dat is 60 procent nog steeds collectief verzekerd. Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen raadt deze mensen aan hun zorgverzekering te vergelijken.

2. Verhoog je eigen risico

Door het eigen risico van je zorgverzekering te verhogen, ontvang je een korting op de zorgpremie. Bij een maximale verhoging naar 885 euro eigen risico kan de korting oplopen tot 300 euro op jaarbasis.

Het verhogen van het eigen risico kan interessant zijn als je niet of nauwelijks eigen risico verbruikt. Houdt er wel rekening mee dat je in één keer een rekening van maximaal 885 euro moet betalen als je onverhoopt een dure behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan.

3. Verzeker alleen wat echt nodig is

Soms is het voordeliger om iets niet te verzekeren en de zorgkosten zelf te betalen. De premie die je aan de ziektekostenverzekeraar betaalt, weegt dan niet op tegen de vergoeding die je ervoor terugkrijgt.

Een voorbeeld: je gaat jaarlijks twee keer naar de tandarts en maakt gemiddeld 80 euro aan kosten. Verder is je gebit in goede conditie. Je kunt je aanvullend verzekeren waardoor je tot 250 euro vergoed krijgt. Maar de premie die daarbij hoort, komt uit op 12 euro per maand. Dat is jaarlijks ruim 140 euro. De premie weegt in dit geval niet op tegen de tandartskosten (80 euro). In dit geval is zelf betalen voordeliger dan verzekeren.

4. Maak een vergelijking voor jezelf

Het is in veel gevallen slim om jezelf en je partner apart te verzekeren en per persoon een vergelijking te doen. Dat komt omdat jij en je partner hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde eisen hebben qua dekking. Het kan daarom lonen om bij twee verschillende verzekeraars verzekerd te zijn.

5. Betaal de premie per jaar

Betaal je de premie van de zorgverzekering aan het begin van het jaar in één keer voor het hele jaar? Dan ontvang je bij de meeste verzekeraars een korting, oplopend tot 2 procent van het totale premiebedrag. Voor twee verzekerden met een premie van 140 euro per maand per persoon, betekent dit een korting van 67 euro op jaarbasis.