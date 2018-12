Autobanden in brand gezet in tunnel in Harkema

Publicatie: di 25 december 2018 21.49 uur

HARKEMA - In de tunnel onder de Betonwei in Harkema zijn op Eerste Kerstdag enkele autobanden in brand gestoken. De brandweer van Drogeham werd om 21.19 uur gealarmeerd voor de brand.

Bij de brand en bluswerkzaamheden kwam veel rook vrij.

FOTONIEUWS