Kerstboodschap klinkt in eenheid in Burgum

Publicatie: di 25 december 2018 01.30 uur

BURGUM - De warme klanken van de kerstboodschap klonken tijdens de Kerstnacht in Burgum dankzij muziekkorps Legato Burgum. De blijde boodschap werd voor het eerst in eenheid ten gehore gebracht in deze nacht met volle maan. Legato is dit jaar ontstaan uit de korpsen Apollo en Hallelujah en voorheen splitsten de groepen zich in de nacht op om elk een deel van Burgum voor haar rekening te nemen.

Even na middernacht startte Legato op de Markt in Burgum. Daarna werd er op diverse locaties in het dorp diverse kerstliederen ten gehore gebracht.