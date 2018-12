VDM Woningen bouwde 175 woningen in 2018

Publicatie: ma 24 december 2018 17.02 uur

DROGEHAM - VDM Woningen in Drogeham heeft 175 woningen gebouwd in 2018. Dit zijn ruim 40 woningen meer dan het voorgaande jaar. Het gaat weer goed met het bouwbedrijf dat in 2014 failliet werd verklaard met een schuld van ruim 5 miljoen euro bij leveranciers. In een afgeslankte vorm werd succesvol een doorstart gemaakt.

VDM Woningen organiseerde vrijdag de jaarafsluiting voor al haar medewerkers. Tijdens deze feestelijke afsluiting zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Eelke Hoogeboom, Jelle Jan Wijma en Wiebe Terpstra waren dit jaar alweer 25 jaar in dienst bij VDM Woningen.

Na een persoonlijke speech door de directie, Jan van der Meer en Kees Buitenwerf, werd ingezoomd op het vakmanschap en al die waardevolle ervaring die de jubilarissen elke dag weer met zich meenemen en in de praktijk brengen binnen VDM Woningen. Medewerkers met veel dienstjaren zijn kostbaar voor VDM Woningen. Directeur Jan van der Meer geeft aan: "door het binden van de medewerkers aan de organisatie kunnen wij de jarenlange kennis en ervaring met het unieke VDM bouwsysteem vasthouden."

VDM Woningen heeft momenteel ruim 160 medewerkers in dienst.

