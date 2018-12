Bromfietser gewond na botsing in Ureterp

Publicatie: ma 24 december 2018 15.18 uur

URETERP - Een bromfietser is maandag rond 14.25 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Hegebrechsterleane in Ureterp. Hij kwam op de kruising met de Feart in botsing met een automobilist.

Het voorwiel van de bromfiets brak door de botsing. Ook de auto raakte flink beschadigd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.