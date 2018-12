Douwe Hooglandprijs voor 'Om de dobben' in Burgum

ma 24 december 2018

BURGUM - Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werd vrijdag uitgereikt. Om de dobben maakt de natuur in het coulisselandschap en het agrarisch natuurbeheer zichtbaar en aantrekkelijk voor inwoners uit de regio en toeristen.

Met de prijs, 250 euro, kan het mooie landschap nog meer onder de aandacht van een brede doelgroep worden gebracht. Dat zei Douwe Hoogland, oud-voorzitter van de NFW en naamgever van de aanmoedigingsprijs, tijdens de uitreiking in Brasserie Om de dobben in Burgum. Om de dobben was dit jaar als enig initiatief genomineerd. "De organisatie kon dit jaar gewoon niet om het bijzondere natuurplan, dat al enige tijd in ontwikkeling was en in september officieel is afgerond, heen. Een meer dan terechte prijswinnaar", aldus Hoogland.

Natuurbeleving

De familie Pietersma heeft een melkveehouderij aan de Langelaan, ten westen van Burgum. Met de komst van de Centrale As werd hun landbouwkavel doorsneden. Dit bracht hen op het idee om een gebied van ongeveer 10 hectare te ontwikkelen voor natuurbeleving, gekoppeld aan recreatie. Er is onder meer een blotevoetenpad aangelegd, er zijn duurzame speeltoestellen en een klein dierenverblijf. Daarnaast is er een brasserie. Bezoekers kunnen er pingoruïnes uit de ijstijd, houtwallen en elzensingels en bijzondere planten en dieren ontdekken. Het natuur- en recreatiegebied, onderhouden in de vorm van particulier natuurbeheer, is te bereiken via nieuw aangelegde fiets- en wandelroutes.

Educatie

Om de dobben organiseert verschillende activiteiten, waaronder lammetjesdagen en hooi- en oogstdagen. De familie besteedt ook aandacht aan educatie. Zo zijn er arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs op het gebied van natuur en duurzaamheid. Het natuurplan heeft van verschillende partijen subsidie gekregen. Zo is het project mede tot stand gekomen in samenwerking met de Gebiedsontwikkeling Centrale As.