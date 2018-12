Volkskerstzang in De Doelstien Dokkum

Publicatie: zo 23 december 2018 22.24 uur

DOKKUM - Op zondagavond vond in Sporthal De Doelstien aan de Woudweg in Dokkum de traditionele volkskerstzang plaats.

Het massaal aanwezige publiek zong samen veel bekende Kerstliederen, traditioneel begeleid door de Christelijke muziekvereniging Oranje, onder leiding van Andries de Haan. Dit jaar gaf gospelkoor "God Unlimited" met als dirigente Gerda Roorda een optreden.

Het thema van dit jaar was “One Way". Hiele Dijkstra had de leiding van de avond en hij verzorgde ook de meditatie.

FOTONIEUWS