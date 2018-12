Woninginbraken in Dokkum, Drachten en Burgum

Publicatie: zo 23 december 2018 21.56 uur

BURGUM - De politie waarschuwt voor het inbrekersgilde. Er zijn in de afgelopen week weer diverse woninginbraken gepleegd. De politie adviseert mensen om de ramen te sluiten en lichtjes aan te doen als ze tijdens de feestdagen buiten de deur gaan eten of familie bezoeken.

Zo werd er zondag ingebroken in een woning aan de Flecht in Dokkum. De bewoner deed aangifte en de politie heeft een buurtonderzoek gedaan. In de nacht van zaterdag op zondag werd verder ingebroken in een huis aan de Nachtegaalstraat in Drachten. Deze inbraak vond omstreeks 4.30 uur plaats. Er was geen buit. Verder werd er afgelopen week ook ingebroken in een woning aan de H.W. van Glinstrastraat in Burgum.