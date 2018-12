Man gewond na botsing tegen boom

Publicatie: zo 23 december 2018 21.20 uur

SUMAR - Een man is zondagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Koekoekswei bij Sumar. De bestuurder reed vanaf Garyp over de rondweg en kwam door vermoedelijk een te hoge snelheid in de berm terecht en botste tegen een boom en een hekwerk.

De bestuurder wist rond 20.45 uur zelfstandig uit zijn voertuig te komen. Naast de politie werden tevens een ambulance en de brandweer van Burgum gealarmeerd. Het slachtoffer kon lopend de ambulance bereiken en hij werd ter plaatse onderzocht. Hij is met pijn op de borst overgebracht naar het ziekenhuis. Een blaastest van de politie gaf als resultaat dat de man niet dronken achter het stuur zat. De brandweer heeft de auto onderzocht op eventueel nog aanwezig brandgevaar.

