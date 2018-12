Mogelijk een 'doarpenstriid' in Noardeast-FryslÃ¢n

Mogelijk een 'doarpenstriid' in Noardeast-Fryslân

Publicatie: zo 23 december 2018 19.26 uur

DOKKUM - Met de komst van de fusiegemeente Noardeast-Fryslân zal er in 2019 mogelijk ook een 'doarpenstriid' worden georganiseerd. Het idee van een cultuurwedstrijd tussen dorpen is bedacht door Corry Ludema-van der Valk. Alle dorpsbelangen van de nieuwe gemeente zijn aangeschreven om te laten weten of er animo is voor het nieuwe evenement.

De doarpenstriid moet het culturele aspect van de dorpen naar een hoger level tillen. Zo bestaat het idee om een 'grutte optocht' te organiseren. Het doel hiervan is om in het donker een schitterende optocht in Dokkum te laten rijden. Om hiervan een vergelijkbaar beeld te krijgen moet je denken aan de Allegorische optocht in Sint Nicolaasga. Een evenement met versierde wagens met veel figuratie, theater, muziek en verlichting.

Als er onder de dorpsbelangen voldoende animo is dan zal er een stichting worden opgericht die de evenementen gaat organiseren. Als alles doorgaat zal op 30 en 31 augustus om 20.30 uur de route gereden worden in Dokkum, waar 'de dorpen zullen schitteren als briljanten'.